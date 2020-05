Incidente mortale a Fondi, perde la vita un anziano

FONDI – Incidente mortale questa mattina a Fondi, un uomo è stato travolto da un’auto sul ciglio della strada in una traversa di via Appia lato Itri. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle 7:30 del mattino, è al vaglio degli agenti della polizia ma secondo i primi accertamenti, l’anziano sarebbe stato investito mentre raccoglieva cicoria a bordo strada, il conducente della vettura non avrebbe fatto in tempo a frenare. Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare.