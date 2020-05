La Facoltà di Economia de La Sapienza apre le porte (via Instagram) del polo Pontino

LATINA – La Sapienza non si ferma, e il polo pontino continua a offrire lezioni ed esami a distanza, oltre che le sedute di laurea. “E’ stata garantita la continuità didattica a più di 1.200 studenti – spiega il presidente dell’Area didattica di Economia, Marco Benvenuti – e ora stiamo pensando anche alle nuove iscrizioni”. A partire dal 25 maggio infatti, sono state organizzate una serie di attività di orientamento a distanza, rivolte agli studenti delle scuole secondarie superiori con “L’obiettivo di far conoscere ai prossimi immatricolati dell’anno accademico 2020/2021 l’offerta didattica del corso di laurea in Management e diritto d’impresa, di avviare un dialogo da remoto con i loro futuri docenti e di effettuare una visita virtuale della sede di Economia della Sapienza a Latina”. Sarà possibile farlo tramite dirette Instagram

CE LO HA SPIEGATO IL PRESIDENTE DELL’AREA DIDATTICA DI ECONOMIA MARCO BENVENUTI