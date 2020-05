La Facoltà di Ingegneria di Latina in collegamento con gli studenti per l’orientamento

LATINA – Il Consiglio d’Area Didattica (CAD) della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale del Polo pontino del La Sapienza sta portando avanti la Didattica a distana e ha ideato un appuntamento dedicato all’orientamento per i ragazzi delle scuole superiori che dovranno scelgliere l’università per il prossimo anno. Venerdì 29 maggio alle ore 15.00 si svolgerà una conferenza interattiva con i docenti del Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e Industriale per fornire agli studenti delle scuole medie superiori tutte le informazioni necessarie per capire le caratteristiche culturali del Corso, i suoi sbocchi professionali, le procedure per iscriversi. Alla conferenza, organizzata dalla coordinatrice della Commissione orientamento del CAD Professoressa Silvia Serranti, svolta dal Professor Jacopo Tirillò e con la presenza del professore Alberto Budoni, tutti gli studenti delle scuole potranno prenotarsi scrivendo all’indirizzo della Referente per l’orientamento della Segreteria Didattica Franca Rieti franca.rieti@uniroma1.it

