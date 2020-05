Latina, da oggi sì all’attività sportiva in spiaggia

LATINA – Da oggi è possibile fare anche sport anche su spiaggia, arenile e mare, lo dice l’ordinanza firmata dal sindaco di Latina Damiano Coletta. Dall’11 maggio sull’arenile e nel mare sul tratto di costa di competenza del comune di Latina è consentito svolgere individualmente, oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività motoria e sportiva, compresi sport acquatici individuali (surf, windsurf, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc.), nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È comunque vietato avvalersi di tutte le strutture ad uso comune quali spogliatoi, bagni, docce e bar. Confermato anche il divieto di balneazione.

È vietato occupare l’arenile con qualsiasi tipo di attrezzatura. Le operazioni di preparazione dovranno avvenire al di fuori dell’arenile.

È consentito praticare la pesca, anche subacquea, nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale nonché di quelle specifiche di settore, con non più di due persone per imbarcazione, delle quali almeno una abilitata, nel caso di pesca in mare.

Le attività sportive consentite possono essere svolte nella fascia oraria 5.30-21.00. Sull’arenile non è consentito sostare oltre il tempo strettamente necessario per l’espletamento dell’attività sportiva/motoria. Non è consentito prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare con tende, camper o altri mezzi. L’ordinanza sarà pubblicata nelle prossime ore sull’Albo Pretorio online del Comune