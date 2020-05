Latina, fuggono all’alt, trovano la Polizia a casa

LATINA – Nel corso del pomeriggio di mercoledì durante un servizio di controllo del territorio, due agenti della Volante hanno notato due uomini con fare sospetto tra Via Isonzo e Via Nino Bixio. Quando hanno intimato l’alt i due hanno accelerato tentando la fuga. Allertata la Sala operativa, gli agenti si sono presentati direttamente a casa dei soggetti che erano stati riconosciuti. I due fuggitivi sono stati sorpresi nel momento in cui stavano scendendo dal motociclo, tentando di nasconderlo. Si tratta di due uomini di 48 e 49 anni entrambi appartenenti a una nota famiglia rom di Latina. Il veicolo con cui sono fuggiti era senza assicurazione e al conducente era già stata revocata la patente. Sono stati denunciati per resistenza a P.U. e guida senza patente.