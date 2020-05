Ninfa riapre al pubblico, con nuove modalità. Dal 30 sarà accessibile anche il Castello

LATINA – Ninfa riapre domani, sabato, al pubblico. Le prenotazioni on line sono andate benissimo e anche quale rimostranza da chi non può visitarli ancora perché proveniente da fuori regione. Gli ingressi saranno liberi non a gruppi, ma le guide saranno distribuite all’interno del giardino: “Ci siamo inventati un modo nuovo per godere della bellezza del giardino che mai come in questo momento è rigoglioso”, ci ha spiegato il presidente della fondazione Roffredo Caetani Tommaso Agnoni, che ci ha dato anche un’anticipazione sull’apertura del Castello dal 30 maggio, solo per gli spazi esterni.

ASCOLTA