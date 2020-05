Nuovo contagio a Formia, parla il sindaco Paola Villa

FORMIA – Dopo 3 settimane un nuovo caso di contagio a Formia, si tratta di una persona rientrata nella sua abitazione dal nord, nel momento in cui è stato possibile farlo. “Subito, con senso di responsabilità questa persona si è messa in isolamento e ai primi sintomi ha contatto il medico di base che ha richiesto un tampone, risultato poi positivo”, ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine il sindaco di Formia Paola Villa, che lancia anche un appello ai suoi cittadini.

ASCOLTIAMO