Pochi giorni all’esame di maturità in presenza, ecco come si preparano le scuole

LATINA – Pochi giorni ancora all’esame di maturità in presenza, e le scuole si stanno organizzando cercando di riorganizzare i locali per permettere nell’aula, o nei corridoi, la presenza sia della commissione, con i componenti a due metri di distanza, sia degli alunni che dovranno sostenere l’esame e che potranno avere un accompagnatore. A questo si deve aggiungere, per la scuola, l’acquisto dei dispositivi di sicurezza che dopo l’impossibilità iniziale di reperire in particolare le mascherine, ora sembrano aver risolto il problema anche grazie all’intervento del prefetto Maria Rosa Trio, del sindaco di Latina, Damiano Coletta e del presidente della Provincia Carlo Medici a cui alcuni dirigenti scolastici si erano rivolti per chiedere aiuto: senza mascherina, infatti non sarebbe stato possibile permettere l’esame in presenza.

Di come le scuole superiori si tanno preparando, abbiamo parlato questa mattina con la dirigente del liceo classico Dante Alighieri di Latina, Eleonora Lofrese in diretta su Radio Immagine

ASCOLTA