Priverno, riparte mercoledì il mercato settimanale, ecco cosa cambia

PRIVERNO – Dopo l’incontro avvenuto in videoconferenza con i rappresentanti della categoria degli ambulanti, il prossimo 3 giugno riprenderà il mercato settimanale fermato nel periodo di lockdown, subendo però delle rimodulazioni in base ad un’apposita disciplina e seguendo le prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus.

COSA CAMBIA – La riapertura e lo svolgimento del mercato avverrà come di consueto il MERCOLEDÌ, a partire da mercoledì 3 giugno, dalle ore 7,30 alle ore 13,00, con la presenza alternata degli ambulanti, riducendo circa del 50% il numero dei banchi giornaliero, rispettivamente i giorni mercoledì 3 giugno e 10 giugno, mediante l’occupazione di posteggi alternati. Una decisione importante e condivisa con la categoria, efficace in quanto, limitando il numero delle bancarelle giornaliero, assicura il giusto distanziamento tra i banchi e gli spazi di attesa per il mantenimento del corretto distanziamento sociale. I varchi di accesso al mercato saranno presidiati dal personale della Polizia Municipale locale e/o dalle Associazioni di Protezione Civile. L’accesso al mercato non è consentito ai minori di 14 anni se non accompagnati da un maggiorenne.

IN TUTTA L’AREA MERCATALE vige il rispetto dell’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché il divieto di consumare i prodotti nelle immediate vicinanze del banco. E’ OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA sia da parte dei cittadini che degli addetti alle vendite.