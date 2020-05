Sabaudia, al mare con turnazione e divisione per settori: le proposte al vaglio per l’estate

SABAUDIA – La stagione balneare è alle porte, ma le incognite sono ancora tante, soprattutto per le attività legate alla balneazione. Lunedì si è svolto un incontro con la Regione Lazio, Prefettura, Capitaneria di porto e i sindaci dei comuni costieri, mentre oggi è previsto un altro incontro con i sindaci ricadenti nella comunità del Parco con l’obiettivo di elaborare idee e individuare soluzioni, anche se calmierate, per far partire la stagione.

“L’idea è quella di cercare di avere un giusto equilibrio tra l’impresa che deve fare attività e l’esigenza dei cittadini di andare al mare, anche nella spiaggia libera, perchè non si può pensare di chiuderla in un momento di così forte crisi anche economica – spiega il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi – Le misure potrebbero prevedere la turnazione nell’accesso e una divisione in settori del lungomare stesso, cercando di andare un po’ incontro a tutti”.

