Sanità, opere pubbliche, turismo e cultura: ecco come l’economia può sconfiggere il Virus

LATINA – Sanità, opere pubbliche ma anche cultura e turismo, sono alcuni dei temi affrontati dal segretario provinciale del Pd, Claudio Moscardelli nei tavoli tematici in corso in questi giorni per cercare di capire come affrontare questa seconda fase di emergenza.

Le opere pubbliche e le infrastrutture sono certamente il volano da cui iniziare per far ripartire l’economia e a breve sarà nominato il commissario per la realizzazione di 26 opere, tra cui la Roma – Latina e la bretella Cisterna – Valmontone, come ci ha spiegato questa mattina in diretta su Radio Immagine.

