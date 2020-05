Sette Bandiere Blu, il presidente della Provincia Medici: “Grande soddisfazione per il nostro litorale”

LATINA – “L’assegnazione per il secondo anno di seguito di sette Bandiere blu ad altrettante spiagge della provincia di Latina conferma non soltanto la qualità della costa pontina ma anche il valore paesaggistico e turistico del litorale”. Questo il commento del presidente della Provincia Carlo Medici alla notizia dell’assegnazione del vessillo ai lidi di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta e Ventotene e alla Base Nautica Flavio Gioia di Gaeta per quanto riguarda la sezione approdi.

“E’ una vera soddisfazione – sottolinea – ricevere tale attestato che rappresenta un bollino di qualità per le nostre spiagge rispetto a molteplici caratteristiche contenute nei 32 criteri di sostenibilità ai quali devono corrispondere, criteri che vanno dalle condizioni delle acque ai servizi offerti passando per la raccolta differenziata.

E quest’anno, con una stagione estiva che si presenta difficile a causa delle restrizioni dovute al Coronavirus, la Bandiera Blu rappresenta ancora di più uno strumento fondamentale per la ripresa ed il rilancio del turismo nelle località del nostro litorale. Sono convinto – conclude Medici – che le nostre spiagge saranno in grado di offrire oltre alla loro bellezza paesaggistica anche una gestione efficiente dei servizi garantendo allo stesso tempo la sicurezza. Noi continuiamo a puntare sul turismo e sull’ambiente per far crescere l’economia di questa provincia”.