Sezze, successo per il concorso “Setini popolo di poeti e creatori… al tempo del coronavirus”

SEZZE – Sono stati resi noti i vincitori del concorso indetto “Setini popolo di poeti e creatori… al tempo del coronavirus”, con l’obiettivo di rendere questo delicato periodo meno angosciante per la cittadinanza che lo sta vivendo. Tante le adesioni per le due sezioni, quella riservata agli studenti e quella degli adulti che in totale hanno visto la partecipazione di oltre 90 cittadini.

I VINCITORI – Nella sezione riservata agli studenti, terzo posto per Maria Mattei con “Sezze in libertà”, al secondo Iuliana Podaru con “Le mie emozioni”, primo posto a Matteo Di Bella con il componimento dal titolo “Il Coronavirus”. Nella sezione riservata agli adulti, terzo posto per Chiara Marchetti con “Vivere d’istanti”, il secondo di Daniela Colozzi con “L’arte dell’attesa” e il primo di Luciano Di Trapano con il suo “I’ arimano a casema”.