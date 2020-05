Stagione balneare, tante le proposte per ripartire in sicurezza

LAZIO – La stagione estiva è praticamente arrivata, ma le incertezze per gli operatori balneari sono diverse: quando si potrà riaprire? In che modo sarà possibile farlo salvaguardando la sicurezza sia degli operatori che dei bagnanti? Al momento non è possibile istallare le strutture e una parte della stagione, quella che comprende le festività è ormai persa. Ora è necessario guardare al futuro e cercare di capire come andare avanti. Per questo sono diverse le riunioni che si stanno svolgendo con la Regione e le associazioni che si occupano dei balneari.

Per saperne di più questa mattina abbiamo parlato in diretta su Radio Immagine con il coordinatore della Federbalneari Lazio, Marco Maurelli.

ASCOLTA