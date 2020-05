Strisce blu a Latina, gratuite fino al 17 maggio

LATINA – Il Comune di Latina ha deciso di prolungare fino al 17 maggio la misura dei parcheggi gratuiti sulle strisce blu in città. La sospensione del servizio di sosta a pagamento estesa alla fase due è stata disposta una volta preso atto della necessità di tutelare la salute dei lavoratori del settore e della collettività. Lo scorso marzo si era subito adottato il provvedimento per evitare gli spostamenti a piedi verso i parcometri e per la sicurezza degli ausiliari del traffico.