Terracina, sospesa l’ordinanza Plastic Free

TERRACINA – Il sindaco di Terracina Roberta Tintari ha firmato un provvedimento di sospensione della cosiddetta “Ordinanza Plastic Free”. Fino al prossimo 31 dicembre non entrerà in vigore il divieto di utilizzo, per le attività di somministrazione e balneari, di prodotti monouso in materiale non biodegradabile e non compostabile. La novità sarebbe dovuta partire dal 15 giugno, ma il Comune ha deciso di venire incontro agli operatori, già fortemente penalizzati dall’emergenza sanitaria. A loro sarà concessa dunque la possibilità di smaltire le giacenze di stoviglie e contenitori plastici monouso presenti nei loro magazzini. Terracina sarà dunque plastic free a tutti gli effetti a partire dal 2021.