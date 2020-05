Un anno di Parlamento Europeo, Procaccini traccia il primo bilancio

LATINA – Traccia il bilancio di un anno di attività al Parlamento europeo, l’Europarlamentare di Terracina Nicola Procaccini che ha lasciato la poltrona di sindaco per lanciarsi nella nuova avventura: “Le ragioni che mi hanno spinto restano intatte ad un anno dalla mia elezione”, afferma l’esponente di Fratelli d’Italia che viaggia tra Terracina e Bruxelles, oltre che in mezza Italia dove – fino a quando il Covid-19 non lo ha impedito- ha presentato il portale Strade D’Europa.

“Quella elezione fu il punto di arrivo di una campagna elettorale durissima, su e giù per un territorio con 17 milioni di abitanti. Ma soprattutto un punto di partenza, per affermare anche in Europa i valori e i programmi di Fratelli d’Italia”, spiega in una nota ricordando le “battaglie”: “Dal sostegno delle aziende e dei prodotti italiani alla politica agricola, dalle questione dei migranti alla islamizzazione dell’Europa, e tante iniziative concrete come il progetto “Strade d’Europa” al servizio di imprese e istituzioni per ottenere i fondi comunitari. Sempre con un obiettivo ben chiaro: cambiare questa Europa che, tradendo le sue radici, si è trasformata in una infernale macchina burocratica non più al servizio dei popoli e della loro integrazione ma dei grandi gruppi di potere economico-finanziario”. Un lavoro che Procaccini ha svolto come componente delle Commissioni Agricoltura e LIBE (Libertà civili, Giustizia, Affari Interni) del Parlamento Europeo,ma anche in Aula con 44 interrogazioni scritte presentate (quasi il doppio della media italiana in 24° posizione su 705 deputati) e 11 mozioni (contro la media dei deputati italiani di 2.91).

Sul come cambiare il corso delle cose in Europa Procaccini parlerà oggi pomeriggio alle 18,30 nella diretta facebook sulla pagina di FDI e sulla sua personale, insieme a tutti i membri del gruppo di FDI a Bruxelles e con la leader Giorgia Meloni. “Sarà anche l’occasione per ringraziare tutti coloro, uomini e donne d’Italia, che un anno fa hanno creduto nel mio lavoro delegandomi a rappresentarli in Europa”.