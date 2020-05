LATINA – Da venerdì gli stabilimenti balneari potranno riaprire. Ma, oltre le linee guida regionali, si attendono quelle dei singoli Comuni per capire come istallare gli ombrelloni, i distanziamenti da rispettare e diverse altre accortezze. “Un’estate particolare, che per alcuni operatori è già compromessa”, ci ha spiegato questa mattina il presidente del Sib, il sindacato dei balneari, Mario Gangi.

