246 anni di Guardia di Finanza, il bilancio del 2019 dal comandante Michele Bosco

LATINA – 246 anni dalla Fondazione della Guardia di Finanza. Le Fiamme Gialle pontine, ieri, seppur ovviando alle tradizionali cerimonie per l’emergenza Covid, hanno voluto ricordare l’importante evento in cui rinnovare il solenne impegno assunto con il giuramento di fedeltà prestato alla Repubblica.

Il Comandante Provinciale, Col. Michele Bosco, ha rivolto il ringraziamento a tutti i finanzieri per le attività svolte nonché per l’imprescindibile funzione di presidio posta a tutela della legalità economico-finanziaria delle Istituzioni e della collettività.

Ed è stata anche l’occasione per fare un bilancio del 2019. 786 gli interventi ispettivi, 1.162 le indagini che hanno permesso di riscontrare numerosi reati fiscali (principalmente riferibili all’utilizzo di fatture false, all’occultamento delle scritture contabili e all’omessa dichiarazione) e di denunciare 145 soggetti.

Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi.

Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di 5 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie ammontano a 6 milioni di euro.

Non meno significativo è l’impegno del Corpo nel contrasto all’economia sommersa, come testimonia l’individuazione di 186 soggetti sconosciuti al Fisco (evasori totali), che hanno evaso complessivamente 31 milioni di IVA. Inoltre, sono stati verbalizzati 141 datori di lavoro per aver impiegato 317 lavoratori in “nero” o irregolari.

Ammontano, invece, a 42 gli interventi svolti nel settore delle accise, al fine di contrastare la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale mediante servizi di prevenzione nei porti, e nelle rotabili maggiormente interessate dai traffici illeciti. Complessivamente, sono stati sequestrati 22.000 chilogrammi di prodotti energetici, cui si aggiunge un consumato in frode di oltre 106.037 chilogrammi. Nel settore del gioco illegale ed irregolare, sono stati eseguiti nel 2019 92 controlli riscontrando 175 violazioni.

La Guardia di Finanza ha dedicato, nel corso del 2019, 10 Piani operativi al contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica. 76 sono stati gli interventi svolti, a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilità per danno erariale, cui si aggiungono 37 deleghe d’indagine concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria e numerose deleghe svolte con la Corte dei conti. Sono attività che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante erariale, nell’ambito del quale sono stati segnalati alla Magistratura contabile danni per 116 milioni di euro, a carico di 44 soggetti, nonché eseguiti sequestri per 2 milioni di euro.

Passando, più in generale, al settore della tutela della legalità nella Pubblica Amministrazione, sono state denunciate 13 persone per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione. In questo ambito, riveste importanza strategica la collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, su cui delega, nel corso del 2019, i Reparti hanno effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza.

Nel corso del 2019, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 117 soggetti, ed ammonta ad oltre 13 milioni di euro circa il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro, mentre i provvedimenti di sequestro operati hanno raggiunto, 20 milioni di euro circa.

Nel corso del 2019 la Guardia di Finanza pontina ha proceduto inoltre al sequestro di oltre 21 KG di sostanze stupefacenti arrestando 25 narcotrafficanti.

Con riguardo al contrasto all’infiltrazione della Criminalità Organizzata nel tessuto economico del paese, nei primi cinque mesi del 2020 sono stati svolti accertamenti patrimoniali nei confronti di 69 soggetti, con beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie, di valore pari a oltre 2 milioni di euro, proposti all’Autorità Giudiziaria per il sequestro. I provvedimenti di confisca operati in applicazione della normativa antimafia hanno invece raggiunto, 30 milioni di euro circa.