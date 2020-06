50 anni di Campus internazionale di Musica, ma il Coronavirus ferma il Festival

LATINA – Il Coronavirus ha fermato gli spettacoli e i corsi del Campus internazionale di musica e anche il Festival Pontino che proprio in questo 2020 compie 50 anni. Ma la Fondazione non rimarrà ferma, sono già diverse le iniziative che ha portato avanti in questi mesi e l’idea è quella di riproporre via web anche altri appuntamenti, nella speranza che a novembre, mese in cui cade l’anniversario, ci sia la possibilità di svolgere qualche attività dal vivo. “Per noi gli anniversari non sono mai stati motivo di celebrazione, ma di rinnovamento e quello che è accaduto certamente ci interroga sulla progettualità futura”, ci ha spiegato stamattina su Radio Immagine Tiziana Cherubini.

