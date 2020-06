Ater, 7 milioni per 40 alloggi e un’area servizi a Terracina

LATINA – E’ stato presentato questa mattina, presso la sede di Latina dell’Ater, il piano di intervento edilizio e urbanistico che sarà effettuato nella città di Terracina grazie a un bando nazionale che ha visto l’Ater provinciale aggiudicarsi 7 milioni di euro. Ad illustrare il progetto è stato l’assessore Regionale, Massimiliano Valeriani, accompagnato al tavolo della conferenza dal commissario presidente Ater Latina Marco Fioravante, dal direttore Ater Paolo Ciampi e i consiglieri Regionali Enrico Forte, Salvatore La Penna Gaia Pernarella e Giuseppe Simeone.

Il progetto prevede un’intervento per la realizzazione di 40 alloggi che saranno costruiti al posto di alcuni alloggi costruiti nel 1945 per i senzatetto (ancora abitati), due edifici e più di duemila metri quadrati destinati ai servizi per la comunità nel centro di Terracina, tra l’Appia e il Mare. I lavori cominceranno nel 2022.

Ne abbiamo parlato con il presidente dell’Ater Marco Fiorvante