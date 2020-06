Centri estivi, cambia ancora tutto: per aprire basta compilare un modulo

LATINA – Centri estivi, cambia tutto, di nuovo. Oggi tutte le strutture potranno riaprire inviando un’autocertificazione al Comune e alla Asl. Sabato pomeriggio è stata infatti emessa un’ulteriore ordinanza da parte del Presidente della Regione Lazio (n. Z00047) che consente l’apertura di tutte le opportunità organizzate di socialità e gioco, a carattere diurno, per bambini e adolescenti. Entro 3 giorni dall’avvio dell’attività, l’ente gestore è tenuto a inviare comunicazione al Comune/Municipio e all’Asl di riferimento, informando dell’apertura delle attività utilizzando lo specifico modello allegato all’ordinanza stessa.

Una norma che dunque supera le due precedenti, la prima per cui era necessario inviare domanda e progetti sia al Comune che alla Asl (Il Comune di Latina aveva anche creato uno sportello unico per accelerare i tempi), dal 5 giugno la richiesta doveva essere fatta solo al Comune e ora basterà inviare il modello compilato. Inoltre questa nuova ordinanza dà la possibilità ai centri di aprire anche alla fascia 0 – 3 , che finora era rimasta esclusa.

«Un’ulteriore norma – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Latina, Gianmarco Proietti – che cerca di rimettere ordine nella complessa procedura di autorizzazione regolarizzata dalla legge regionale».

A seguito della nuova ordinanza, il Comune di Latina, nell’ottica di agevolare la procedura di apertura dei servizi rivolti ai bambini rimanendo nell’ambito della norma, questa mattina redigerà un nuovo avviso in linea con l’ordinanza regionale.

«Vogliamo ripartire – conclude Proietti – e trovare tutte le possibilità corrette per agevolare la possibilità di apertura di attività per i bambini. Ringraziamo l’amministrazione Regionale per essere intervenuta nella direzione della semplificazione».