LATINA – Nessun caso positivo e nessun decesso nella giornata di ieri in provincia di Latina, per Coronavirus. Lo dice il bollettino della Asl secondo il quale non ci sono stati nuovi decessi.

552 i casi con un indice di prevalenza al 9,60. Sono 458 i guariti mentre gli attualmente positivi sono 60 di cui 37 trattati a domicilio.