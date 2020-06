LATINA – Nessun nuovo caso positivo e nessun decesso. E’ quanto riporta il bollettino della Asl di Latina in merito all’emergenza Coronavirus per la giornata di ieri. Sono dunque in totale, dall’inizio dell’emergenza, 555 i positivi, 471 i guariti, 35 i decessi.

Attualmente sono 49 i positivi, di cui 29 trattati a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.