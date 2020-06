Corriere della droga da Latina a Cisterna in treno: arrestato

CISTERNA – Gli agenti del Commissariato di Cisterna ieri pomeriggio hanno arrestato un uomo di 32 anni, di origini nigeriani, nel corso si un’operazione antidroga. Nei pressi dello scalo ferroviario di Cisterna, gli agenti hanno notato l’uomo appena sceso dal treno di Latina che anche in altre occasioni aveva agito nello stesso modo. Gli investigatori hanno quindi deciso di controllare trovandolo in possesso di un involucro contenente marijuana. Nell’abitazione è stato trovato altro stupefacente, per un totale di circa 70 grammi di droga, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione, tutto sequestrato. Trovata anche la somma di 1400 euro in contanti, provento dell’illecita attività di spaccio. Lo straniero è stato arrestato ed è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.