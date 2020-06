Covid 19, un altra giornata con 0 contagi in provincia di Latina

LATINA – Ancora zero contagi nella giornata di ieri in provincia di Latina secondo quanto riportato dal bollettino della Asl di Latina. Inoltre non si sono registrati decessi e 70 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Santa Maria Goretti. Dall’inizio dell’emergenza nella provincia sono stati 547 i casi di persone che hanno contratto il virus, 425 sono i guariti, e attualmente sono 88 le persone positive, la maggior parte delle quali in terapia domiciliare, sono 59.