Discoteche ancora chiuse, Rino Polverino: “Nessuna certezza, siamo rimasti soli”

LATINA – “Discoteche e calcio, siamo rimasti solo noi, gli unici esclusi dalle riaperture. Solo che il 20 il calcio ripartirà, noi ancora no”. Lo dice, amareggiato, Rino Polverino, gestore di locali notturni a Latina che dalla fine di febbraio ha chiuso la sua discoteca e non sa, come i suoi colleghi, quando potrà riaprire. “Molti nostri dipendenti, che lavorano a chiamata – spiega Polverino – sono rimasti senza un lavoro e senza sussidi. Noi abbiamo affitti, bollette e tasse da pagare anche se non abbiamo incassato niente. La situazione non è affatto facile”, ci ha detto questa mattina in diretta su Radio Immagine.

ASCOLTA RINO POLVERINO