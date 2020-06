Gemelli: caratteristiche, personalità e affinità di coppia a cura di Artemis

(21 maggio – 21 giugno)

Il segno dei Gemelli è un segno doppio, è la materia che si divide; è, insieme, il giorno che tramonta e la notte che si alza, il buono ed il cattivo, il conscio e l’inconscio. Caratteristiche generali nei Gemelli sono: riflessi vivi, capacità dialettica a vuoto, rapidità di assimilazione, curiosità, versatilità, tendenza al bluff , ironia, emozioni forti ma di breve durata, intuizioni, contatto facile, desiderio di emergere e di allearsi con i potenti. Hanno un costante bisogno di cambiamenti e di movimento, verso i quali li spinge una curiosità inesauribile orientata in vari campi. Simili a farfalle che volano di fiore in fiore, ne sparpagliano il polline dovunque: sarebbe infatti quasi impossibile che riuscissero ad assimilare tutto ciò che sentono, vedono, leggono; è necessario che riversino su quanti li circondano, le notizie o le nozioni appena acquisite. Di temperamento nervoso, sono emotivamente instabili ed influenzabili. Hanno molte attitudini, forse troppe, e con la loro intelligenza possono avere successo in svariati campi, ma corrono il rischio di cominciare molte cose, senza portarle a termine. Hanno una grande adattabilità, di tipo camaleontico, ed amore per i viaggi. Possono quindi con successo dedicarsi ad attività che richiedono spostamenti, facilità di parola, giornalismo, diplomazia, teatro. Spesso conducono due attività contemporaneamente. Il dualismo insito nella loro natura li fa talvolta oscillare tra il bene ed il male; è augurabile a questo punto che incontrino qualcuno veramente forte, da ammirare intellettualmente, che li indirizzi sulla strada giusta e li spinga a mettere a frutto la parte migliore di se stessi.

Talismano:

Adora gli amuleti, i portafortuna, i talismani, non tanto perché ci creda, quanto piuttosto, perché fanno parte della zona infantile della sua mentalità. Ecco quindi le sue cabale: come pietra, l’agata; come metallo il platino. Il suo colore è il giallo, il suo numero è il 5, il suo giorno fortunato è il mercoledì. E il fiore è quello del ginepro. E sarà forse anche per questo che ai Gemelli piacciono tutti i cocktails a base di gin. 🙂

Compatibilità in amore con gli altri segni:

Voto 4/5 – Un’attrazione irresistibile dal primo momento, solo che la routine e la gelosia possono rovinare tutta la chimica.

Voto 3/5 – Una relazione eccentrica, con molte sfide, incline al cambiamento.

Voto 4/5 – Una relazione tesa, con molte divergenze, a causa della superficialità.

Voto 3/5 – Tutto è bello fino a quando la relazione diventa qualcosa di serio e il bellissimo sogno si trasformerà in un incubo.

Voto 5/5 – Una relazione di supporto reciproco, con molto rispetto da parte dei partner.

Voto 4/5 – La comunicazione stimola questa relazione armoniosa.

Voto 5/5 – Amore a prima vista … un rapporto di complementarietà.

Voto 3/5 – Una relazione in cui l’orgoglio parlerà a modo suo, ma entrambi i partner avranno molto da imparare.

Voto 5/5 – Gli opposti sono attratti, la curiosità è il punto forte di questa relazione.

Voto 3/5 – Una relazione piuttosto controversa. Se va oltre la fase iniziale, che sarà fondamentale, ha tutte le possibilità di resistere nel tempo.

Voto 5/5 – Immaginazione, curiosità e indipendenza faranno durare questa relazione fino alla fine del mondo.

Voto 1/5 – È una relazione con molta tensione, divergenze, opinioni diverse. Possibilità minime che la relazione duri, dipende molto dal tema natale.