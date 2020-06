Gli istituti superiori si preparano all’esame di maturità, tante le regole da rispettare

LATINA – Oggi è l’ultimo giorno per un anno scolastico molto particolare, che verrà ricordato a lungo. E per molti studenti è iniziato il count down per gli esami di maturità. Sarà un esame completamente diverso dagli altri, con solo la prova orale e tanti precauzioni da adottare, a partire dalla commissione che non sarà più schierata davanti al candidato, ma ogni componente avrà il suo banchetto singolo a distanza di due metri l’uno dall’altro. Oltre al candidato potrà entrare un accompagnatore.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con il vicepresidente dell’istituto Tecnico Vittorio Veneto Salvemini di Latina, Dino Iavarone

