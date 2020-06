Incendio a Sabaudia, ferita una persona, distrutto un mezzo pesante, un’auto e una tettoia

SABAUDIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera nel Comune di Sabaudia in via Portosello per la segnalazione di un incendio. Sul posto, la squadra territoriale di Latina, ha constatato la presenza di un violento incendio che stava interessando un area privata all’esterno di un’abitazione. Le operazioni di spegnimento sono state portate avanti con un’Auto Pompa Serbatoio e due Auto Botte Pompa. Le fiamme hanno distrutto un mezzo pesante, una vettura ed una tettoia in legno. Coinvolto dalle fiamme anche un serbatoio di gpl da 1000lt. Questa mattina il personale dell’ufficio di Polizia Giudiziaria dei Vigili del fuco ha effettuato un sopralluogo, in collaborazione con le forze dell’ordine, per cercare di risalire alle cause dell’evento. Una persona è rimasta coinvolta e trasportata in ospedale dal 118, apparentemente non grave.