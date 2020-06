Incidente a Fondi, perde la vita Mattia Di Manno

(Foto del profilo Facebook di Mattia)

FONDI – E’ Mattia Di Manno, 19enne di Fondi la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 19 in via Sugarelle. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in sella a uno scooter quando si è scontrato con un Fiat Doblò per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Mattia Di Manno abitava a poca distanza dal luogo dell’incidente. Cordoglio a Fondi, in particolare a Salto dove il ragazzo era molto conosciuto. La sua famiglia ha uno storico bar sulla Flacca: punto di ritrovo per i residenti della frazione e per i villeggianti delle vicine residenze estive. Fra pochi giorni Mattia avrebbe dovuto sostenere la maturità presso l’istituto Filosi di Terracina.