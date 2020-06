La scelta di Fulvio Biancone: “Con Gelatilandia al mare guardiamo al futuro”

LATINA – In un periodo difficile dal punto di vista economico, con le aziende che si sono dovute fermare a causa della pandemia, c’è chi non è stato fermo. E’ il caso di Fulvio Biancone che da qualche giorno (il 31 maggio) ha aperto, a Capoportire Gelatilandia al mare. “La scelta nasce dalla convinzione che in momenti bui e difficili bisogna ragionare anche su possibili scenari del futuro. Abbiamo quindi pensato al Lungomare di Latina cercando di capire cosa mancasse. Per questo ci siamo attivati per creare un progetto di sviluppo e innovazione”.

Ne abbiamo parlato proprio con Fulvio Biancone in diretta su Radio Immagine.

