Latina, immigrazione clandestina 5 arresti. Nei guai un pubblico ufficiale

LATINA – E’ scattata questa mattina all’alba l’operazione Ascaris della Questura di Latina per l’arresto di cinque persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e corruzione. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Latina e condotte dalla polizia sono partire nel 2019 e hanno svelato quello che gli investigatori hanno definito “un collaudato sistema finalizzato ad assicurare l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di stranieri, in prevalenza di nazionalità indiana, con la complicità di un pubblico ufficiale e di alcuni soggetti che rappresentano punti di riferimento per la comunità indiana locale”.

Sono in corso perquisizioni da parte di personale della DIGOS, con la Polizia Scientifica e il Reparto Prevenzione Crimine Campania. I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà alle ore 12.00 presso la sala stampa della Questura di Latina.