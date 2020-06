Latina, incidente alla rotonda del Piccarello, auto prende fuoco

LATINA – Un incidente si è verificato ieri notte alla rotonda del Piccarello a Latina. Per causa in corso di accertamento un’auto è uscita di strada finendo sopra la rotonda e poi contro il muro di recinzione del distributore di benzina. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine con la Polizia stradale e la Volante. A causa dell’impatto l’utilitaria, una Ford Fiesta, ha preso fuoco, il giovane automobilista è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono quindi intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale. La Polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.