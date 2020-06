L’economia post Covid a Latina, tra aziende in crisi e chi cerca una soluzione

LATINA – La situazione economica attuale in provincia di Latina non è facile, e tra luci e ombre, qualche azienda sta riprendendo a lavorare bene, altre meno, altre non sanno se riusciranno a recuperare i tre mesi di stop. Per ripartire comunque servirà aspettare almeno il mese di settembre. L’analisi è fornita dal presidente di Impresa, Giampaolo Olivetti, secondo il quale l’edilizia e in particolare grandi opere come la Roma – Latina e la bretella Cisterna Valmontone, potrebbero e dovrebbero essere un volano essenziale alla crescita.

Ne abbiamo parlato proprio con lui questa mattina in diretta su Radio Immagine

ASCOLTA