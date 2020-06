LATINA – Vivere il ristorante in sicurezza e in modo diverso. E’ l’idea della famiglia Boldreghini che inaugura questa sera l’Egidio Drive sulla via Pontina. “Sono tre le parole che ci hanno guidato quando abbiamo deciso di imbarcarci anche in questa altra avventura – racconta Valentina – veloce, comodo ed economico. Un’idea che nasce con l’obiettivo di guardare al futuro, nonostante il periodo di forte crisi in atto, non solo sanitaria, ma anche economica”

