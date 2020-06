Pedagnalonga, l’edizione 47 slitta al 25 aprile 2021

BORGO HERMADA – L’edizione numero 47 della Pedagnalonga di Borgo Hermada è in programma il 25 aprile 2021. Gli atleti che hanno già pagato l’iscrizione per la corsa podistica nel 2020 sono automaticamente confermati per l’appuntamento in programma ad aprile prossimo senza aumento di prezzo e con l’aggiunta della possibilità anche del cambio nome. «Abbiamo scelto di puntare con forza al 25 aprile 2021 con l’obiettivo di offrire ai partecipanti della storica passeggiata e della corsa podistica gli standard che ci hanno contraddistinto per quasi mezzo secolo e inoltre ci siamo interrogati sul fatto che pensare di organizzare in questo momento di incertezza un evento che coinvolge potenzialmente oltre 6.000 persone non sarebbe stato coerente con la nostra filosofia di rispetto delle persone – chiarisce Pasqualino Sicignano, presidente dell’associazione Pedagnalonga che organizza l’evento – Sono state posticipate le Olimpiadi e tantissime altre manifestazioni, per questo ci prendiamo il giusto tempo per programmare l’appuntamento di aprile con la consapevolezza che sarà una festa per tutti ma soprattutto nel massimo della sicurezza».

Ne abbiamo parlato in diretta su Radio Immagine con il vicepresidente dell’associazione, Albino Marostica

Per quanto concerne le iscrizioni si può fare riferimento all’indirizzo di posta elettronica info@pedagnalonga.it al quale potranno essere chieste delucidazioni, lo staff avrà premura di controllare le iscrizioni già pervenute e di mantenere bloccato il pettorale già prenotato.