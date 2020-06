Traffico di veicoli con l’Albania, un uomo è stato denunciato

APRILIA – Un uomo è stato denunciato dalla Polizia Stradale di Aprilia che ha sventato un nuovo traffico di autoveicoli. L’operazione si è svolta nei giorni scorsi dagli uomini del distaccamento di Aprilia, coordinati dal comandante Massimiliano Corradini, impegnati in una serie di controlli per il rispetto delle disposizioni anti-coronavirus. La Polstrada ha individuato in un’area di servizio sulla Pontina ad Aprilia una bisarca con targa albanese che trasportava auto. Le vetture del carico, di diverse marche, erano tutte prive della targa di immatricolazione. L’attenzione degli agenti, impegnati nel controllo casuale della bisarca, è stata subito attirata da una Fiat 500 cabriolet, perchè rispetto alle altre auto risultava di recentissima costruzione. A quel punto il controllo è diventato meticoloso, perchè alimentato dal sospetto che l’auto avesse una origine diversa rispetto dagli altri veicoli.

Dall’analisi dei documenti mostrati dal conducente dell’autoarticolato – un cittadino di origine albanese di 38 anni – è emerso che la Fiat 500 aveva dati costruttivi e di immatricolazione diversi da quelli indicati nella carta di circolazione. Gli approfondimenti degli investigatori della polizia stradale sul veicolo hanno confermato i sospetti iniziali: il numero di telaio era stato abraso e ripunzonato con elementi identificativi di un altro veicolo. La Fiat 500 era stata rubata, e il furto era stato denunciato in provincia di Avellino alla fine del 2019.

Il cittadino albanese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Latina per il reato di riciclaggio e il veicolo è stato sottoposto a sequestro e successivamente restituito al legittimo proprietario.