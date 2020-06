Ventotene si prepara alla stagione: turismo slow in sicurezza e cultura

VENTOTENE – Oggi termina il blocco di spostamenti tra regione e regione e possono dunque ripartire anche le attività turistiche. Uno dei luoghi più belli della provincia di Latina, Ventotene, si organizza per ospitare in sicurezza gli ospiti, con alcune regole da seguire per tutti. Spazio anche ai festival che rendono l’isola punto di attrazione anche culturale, che ovviamente non potranno essere svolti come negli anni passati, ma che verranno comunque organizzati. Ne abbiamo parlato questa mattina con il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro in diretta su Radio Immagine.

ASCOLTA