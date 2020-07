100 anni di Ninfa: tra le rovine sotto la torre della Rocca, arriva l'”o_LAND_o”

Shares

NINFA – I festeggiamenti per il Centenario del Giardino di Ninfa entrano nel vivo il prossimo mese di agosto con un evento speciale. Lo spazio che oggi ospita le rovine di quello che un tempo era il salone dell’antico castello di Ninfa, a ridosso dell’Hortus Conclusus, verrà riaperto grazie ad una collaborazione straordinaria tra la Fondazione Roffredo Caetani, il Conservatorio Respighi di Latina e la compagnia del Teatro Fellini di Pontinia. Dieci serate, dal 31 luglio al 9 agosto, durante le quali verrà messo in scena “or_LAND_o” – Paesaggi sonori del furioso, rappresentazione dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, concerto-spettacolo per attori, percussioni e live electronics con la regia di Clemente Pernarella e le musiche di Paolo Rotili. Prima dell’inizio di ogni spettacolo sarà possibile, previa prenotazione, visitare anche il Giardino di Ninfa nell’orario forse più suggestivo, quello che precede il tramonto.

L’appuntamento è stato presentato ieri durante una conferenza stampa dal presidente della Fondazione Caetani, Tommaso Agnoni che ha sottolienato l’importanza del cambiamento che sta avvenendo a Ninfa: “i visitatori non sono più semplici fruitori, ma anche testimoni di creatività: “Un cambio di tendenza per vivere a pieno il giardino, proprio come era nello spirito dei Caetani”.

Grazie all’o_LAND_o inoltre si aprirà uno spazio suggestivo e importante per il Giardino di Ninfa, quello che un tempo ospitava il salone dell’antica rocca, proprio all’ombra della torre nell’Hortus Conclusus. si regalerà dunque ai nostri visitatori una opportunità imperdibile con la visita serale, all’imbrunire, che precederà lo spettacolo.

“Affrontare un testo di questa difficoltà in uno dei luoghi più belli del mondo – spiega il regista Clemente Pernarella – ci offre la possibilità di vivere appieno il tema dell’Orlando Furioso. Sono ovviamente felice di farlo personalmente e di partecipare a questo progetto grazie alla collaborazione con il Teatro Fellini e di avere accanto le persone con cui abbiamo costruito questo percorso, a partire da Melania Maccaferri, Alessandro Marascia, Stefano Furlan e Gianluca Cappelletti. Il mio ringraziamento va esteso – conclude Pernarella che è anche direttore artistico del Parco Letterario Marguerite Chapin Caetani – alla Fondazione Roffredo Caetani che sta lavorando affinché il Giardino di Ninfa continui ad essere, come è sempre stato, un luogo di ispirazione per artisti e intellettuali”.

Alla conferenza ha preso parte anche il professor Paolo Rotili del Conservatorio Respighi di Latina, autore della composizione che sostiene l’architettura sonora dello spettacolo secondo il quale “Portare in scena a Ninfa un testo di questa portata è un sogno”.

Come prenotare

Le aperture serali per la visita all’imbrunire e lo spettacolo “or_LAND_o” si terranno dal 31 luglio al 9 agosto a partire dalle ore 19 (inizio rappresentazione ore 20.30). Solo per questo evento sarà possibile prenotare la visita serale e l’ingresso per lo spettacolo sul sito www.ciaotickets.com/biglietti/orlando-cisterna-di-latina (info e dettagli sulle prenotazioni e l’avvio della prevendita sul sito www.frcaetani.it, www.giardinodininfa.eu o sui canali social del giardino. Info disponibili anche sul sito fellinipontinia.it). A causa dell’emergenza per il contenimento del Covid-19 i posti a disposizione saranno limitati.

Gli appuntamenti col jazz

Gli eventi per il mese di agosto proseguiranno con le serate jazz “Ninfa e i suoni del Giardino 2020”. Quattro appuntamenti (il 15, 22, 29 agosto e il 5 settembre) in collaborazione con l’Associazione “52nd Jazz”, nello spazio antistante l’ingresso del Giardino di Ninfa a partire dalle ore 20.30. Acquisto dei ticket per il concerto direttamente sul posto mentre, anche in queste occasioni, sarà possibile visitare il giardino all’imbrunire prenotando sul sito www.giardinodininfa.eu (info sui social del giardino). Sul posto, per gli eventi jazz, è previsto un servizio ristoro, info: 3515626270. A causa dell’emergenza per il contenimento del Covid-19 i posti a disposizione saranno limitati.