A settembre torna il Teatro Moderno di Latina

LATINA – Torna a fine settembre la programmazione del teatro Moderno di Latina con nove spettacoli che verranno però ampliati nella durata con due week end per ogni appuntamento. “Stiamo lavorando per ripartire con la prossima stagione perché non potevano stare fermi ulteriormente”, dice il direttore del teatro di Latina, Gianluca Cassandra. “Stiamo guardando alla prossima stagione con tutte le normative vigenti quindi abbiamo pochi posti a disposizione, ma lo sforzo che stiamo mettendo in campo è tanto per permettere ai nostri abbonati di avere una programmazione che come sempre avrà nomi importanti del panorama nazionale e in questo momento ce n’è ancora più bisogno”.

ASCOLTA L’INTERVISTA A GIANLUCA CASSANDRA SU RADIO IMMAGINE

Una curiosità riguarda il logo del teatro Moderno, in versione distanziamento sociale: “Il nostro logo ha due maschere molto vicine dalla parte del naso, le abbiamo separate fino a che ci sarà il covid 19. Mettiamo così un po’ di scenografia positiva di cui le persone hanno veramente tanto bisogno”, conclude Cassandra.