Alessio Sartori: “Ecco quali sono le mie Vittorie imperfette”. A Sabaudia la presentazione del libro di Vergari

SABAUDIA – Sarà presentato domani sera nella Corte comunale a Sabaudia il libro edito dalla casa editrice pontina Lab Dfg Vittorie imperfette, storie di donne e uomini che non si sono arresi”, di Federico Vergari, che vede tra i protagonisti Alessio Sartori, canottiere italiano, specializzato nel quattro di coppia, disciplina in cui ha conquistato tre titoli mondiali e una medaglia d’oro a Sydney 2000.

Con lui abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine della presentazione del libro per sapere quali sono le sue “Vittorie Imperfette”, ma anche per un approfondimento sulle competizioni internazionali che si svolgeranno a Sabaudia tra il 2021 e il 2024.

