Anche Latina piange la scomparsa del Maestro Ennio Morricone

LATINA – Colpisce anche la provincia di Latina la scomparsa di Ennio Morricone, l’artista premio Oscar che solo lo scorso anno aveva selezionato i vincitori del premio Musica Nova ideato da Flavia Di Tomasso, direttore del Luogo Arte Accademia Musicale. Non è stato però l’unico appuntamento in provincia di Latina, il grande artista infatti negli anni passati più volte ha partecipato a premio dedicato al suo maestro Petrassi consegnando lui stesso il premi onelle mani dei vincitori.

In queste settimane inoltre la Fondazione Campus Internazionale di Musica sta chiedendo le ultime autorizzazioni per far accedere agli archivi la troupe del regista Giuseppe Tornatore che sta preparando un documentario sull’artista. Si tratta di un lavoro internazionale sulla vita e le opere del grande musicista italiano, vincitore del premio Oscar, che riprende il libro dello stesso Tornatore “Ennio – The Maestro” che dunque, come doveva essere originariamente, diventa un documentario.