Cisterna, Carturan torna in Consiglio Comunale

CISTERNA – Il Sindaco di Cisterna Mauro Carturan ha riunito ieri la Maggioranza per fare il punto su quanto successo nel corso del Consiglio comunale che ha portato alle sue dimissioni. La coalizione ha chiesto al Primo cittadino di restare alla guida dell’amministrazione comunale. “Dobbiamo aggiustare molte cose – ha detto il Sindaco – e domani sarà la prima di una serie di giornate nelle quali opereremo scelte importanti. Accolgo con fiducia, dunque, la richiesta arrivata da una Maggioranza compatta. Siamo pronti a tornare in Consiglio comunale per approvare quanto non siamo riusciti a fare lunedì – dice Carturan, compresa l’approvazione del bilancio. Auspico che questo sia l’inizio di un percorso nuovo, un cambio di passo che non si può più procrastinare”.