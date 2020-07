Coronavirus, emerge a Fondi un altro contagio nella comunità indiana

LATINA – Sono due i nuovi contagi registrati nelle scorse ore per Coronavirus in provincia di Latina. Si tratta di un indiano, residente a Fondi, che si è presentato in ospedale con febbre alta e tosse e dalla tac è risultato essere affetto da una polmonite interstiziale laterale. Le sue condizioni sono serie e sarà probabilmente trasferito allo Spallanzani di Roma. La Asl sta ora sta tracciando tutti i contatti dell’uomo, anche nel posto di lavoro, per effettuare i tamponi.

Un altro caso positivo riguarda una donna di origine romena residente a Formia, di rientro dalla zona della Moldavia in aereo.