Coronavirus, nessun nuovo caso positivo a Latina

LATINA – Nessun nuovo caso positivo di Coronavirus al Goretti di Latina e nessun nuovo decesso. Lo rende noto la Asl nel suo bollettino giornaliero. Sono quindi 591 i casi con un indice di prevalenza al 9,75. Sono attualmente 32 i casi positivi di cui 20 trattati a domicilio, 493 i guariti e 36 i deceduti. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti.

Nel Lazio sono 11 i nuovi casi e zero decessi. Si abbassa però l’età dei contagi. Nella Asl Roma 2 ha chiuso un centro estivo e un ristorante in zona Casilina, tutti i bambini e i genitori sono stati richiamati per i test- D’Amato: “Bisogna mantenere alta l’attenzione”.

La Asl raccomanda sempre, ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone e tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.