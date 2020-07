Dramma in via IV novembre a Latina: uomo si accascia a terra e muore

LATINA – E’ accaduto tutto in pochi minuti, un uomo si è sentito male mentre percorreva Viale IV Novembre a Latina, si è accasciato a terra ed è morto. Immediatamente molti testimoni sono intervenuti per cercare di rianimare l’uomo in attesa dei sanitari del 118 che sono arrivati subito sul posto, ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo si stava probabilmente recando in ufficio quando si è sentito male, con ogni probabilità a causa di un infarto.