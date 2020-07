Gianni Colombi riapre l’Arena Cinema Corso: “Una sfida che affronto per la mia città”

LATINA – A Latina riapre il Cinema Arena Corso all’aperto. Lo farà sabato 25 luglio con I Miserabili e poi a seguire con molti altri film che erano stati in programmazione per pochissimi giorni prima del lock down e con altri che hanno avuto un grande successo. “La mia è una sfida e spero che i cittadini di Latina ci possano premiare per questo”, dice il titolare del cinema Corso di Latina, Gianni Colombi.

Il motivo principale che l’ha spinto a rimettersi in gioco, nonostante i dati delle arene all’aperto non siano incoraggianti in termini di incassi, è l’amore per la città e una tradizione, la sua, che dura da oltre 40 anni, ma non solo: “Le motivazioni sono diverse, prima di tutto i protocolli per i cinema all’aperto sono più leggeri, poi perché Latina merita una programmazione estiva che permetta alla popolazione di uscire e cercare alternative alla solita passeggiata, e poi perchè questa tradizione è in vita da 40 anni – spiega Gianni – questo è il mio modo per dire “Ripartiamo e facciamolo insieme”.

ABBIAMO PARLATO CON GIANNI COLOMBI IN DIRETTA SU RADIO IMMAGINE QUESTA MATTINA

Tutti i film inizieranno alle ore 21:30 nell’arena che conta oltre 300 posti, ma che saranno dimezzati: “Prevediamo un posto sì e uno no, all’ingresso ci sarà l’igienizzante, durante l’entrata è previsto l’utilizzo della mascherina che comunque si potrà togliere durante la proiezione mantenendo la distanza di un metro, a meno che non si è parte dello stesso nucleo familiare”.