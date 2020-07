I Racconti di Sabaudia, edizione speciale “green” dedicata a Lucio Dalla

SABAUDIA – Nuova edizione dei Racconti di Sabaudia, il progetto culturale che promuove l’invito alla lettura come omaggio a quella raffinata tradizione letteraria nata proprio tra le dune del territorio pontino.

Ideato e curato da Maria Costici, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Provincia di Latina, il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Poste Italiane e Consorzio Mare Pontino, il volume, dedicato a Lucio Dalla e a Michele Mondella, fraterno amico e promoter storico dell’artista, con il quale ha scritto alcune delle più belle pagine della musica italiana, ha una tiratura limitata di undicimila copie con utilizzo di carte ecologiche come messaggio a favore dell’ambiente, ed è distribuito gratuitamente presso gli stabilimenti e gli alberghi del litorale.

Il libro, presentato dalle prefazioni del Presidente del Parco Nazionale del Circeo Generale Antonio Ricciardi e dell’Amministratore Delegato del GSE Roberto Moneta, rivolte alla sostenibilità ambientale, è diviso in due sezioni per un totale di ventisette racconti. Nella prima, dieci nomi eccellenti testimoniano il loro sostegno a una grande operazione culturale a favore della lettura e della scrittura, mentre nella seconda, dedicata agli autori emergenti, si sfidano i diciassette finalisti del concorso letterario nazionale. Solo la seconda sezione del libro sarà soggetta a votazione da parte di due giurie: una popolare, composta dai lettori delle spiagge che voteranno tramite una apposita scheda, e una d’onore presieduta dal Presidente del CONI Giovanni Malagò.

Silvana Casato Mondella apre il suo cassetto dei ricordi e racconta Lucio Dalla, il sodalizio fraterno con il marito Michele e Gianni Morandi, ma anche i momenti più significativi della vita dell’artista narrata attraverso i versi delle sue canzoni. Vittorio Cecchi Gori si lascia andare alla nostalgia e al fascino della Sabaudia degli anni ‘60 e riflette oggi sull’importanza della felicità, Eleonora Giorgi sale sulla macchina del tempo e ripercorre le emozioni di lei bambina a Sabaudia, Simona Marchini racconta una passione giovanile in una Russia segreta, Federico Vespa i tormenti e le illusioni dell’amore. Marco Zonetti e Gianvito Lomaglio storico dirigente RAI, tingono di giallo le dune con un delitto passionale tra le lussuose ville del lungomare, Alessandra Necci rivela il suo rapporto con il mare tra poesia, ricordi e una raffinata prosa d’autore, Lorenzo Porzio la sua vita di campione e direttore d’orchestra tra musica, remi e medaglie olimpiche, Cristiano Viotti allenatore FIGC, preparatore dei portieri della nazionale azzurra femminile, i retroscena della partita Italia-Australia durante i mondiali di calcio del 2019, Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione ANIA, la vita depressa e sconsolata di un menager in crisi d’astinenza da riunioni e viaggi durante il lockdown.

I Racconti di Sabaudia spiccheranno il volo in giro per i cieli partendo dall’Aeroporto Leonardo da Vinci. Per questa iniziativa culturale, Aeroporti di Roma metterà gratuitamente a disposizione dei passeggeri presso l’Area di Imbarco E centinaia di copie del libro.

“I Racconti di Sabaudia si confermano fondamentale strumento di crescita culturale della città – dichiara il Presidente del Parco Nazionale del Circeo Generale Antonio Ricciardi – capaci di suscitare emozioni e ricordi attraverso storie, esperienze, confessioni, ma anche una attrazione particolare verso questo territorio custodito in uno dei parchi più suggestivi d’Italia, ricchezza da preservare e tutelare, nel rispetto dell’ambiente e di un attento sviluppo sostenibile”.