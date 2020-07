Il tour di Asstri Un patto per il turismo, ha toccato anche le piazze pontine

LATINA – E’ partito il 25 Giugno da Piazza del Campidoglio in Roma e si concluderà sempre a Roma il 30 luglio il tour # Un “patto” per il Turismo #vienimiatrovare dell’associazione Asstri. Il tour ha già toccato la provincia di Latina in diverse piazze con l’obiettivo di “Rappresentare, promuovere, qualificare, formare, sostenere, aggiornare, tutelare i moltissimi operatori del comparto che ne fanno parte attuando iniziative tendenti ad incrementare l’attività commerciale, turistica e dei servizi”, ci ha spiegato questa mattina su Radio Immagine Andrea Fanti, responsabile provinciale di Asstri.

Il direttore ha lanciato l’iniziativa #vienimiatrovare “Patto per il Turismo” proprio da piazza del popolo a Latina nella trasmissione di punta RAI Uno mattina in famiglia condotta da Tiberio Timperi e Monica Setta sottolineando l’importanza di scoprire l’Italia, di costruire una rete fra tutti gli operatori del settore ricettivo primo passo per la rinascita.